На Київщині в 11-ти військових виявили вітрянку та кір

Ірпінський військовий госпіталь

В Ірпінському районі Київської області за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Про це йдеться у повідомленні Київської облдержадміністрації (КОДА).

Також серед хворих є одна жінка з терміном вагітності - 36 тижнів.

Як зазначається, наразі хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні, а людей які контактували з хворими взяли під контроль забезпечення щепленням вакцинами. Списки дітей, які можуть захворіти через контакти з хворими, передали до освітніх закладів для проведення протиепідемічних заходів.

Стан епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні контролює директор Департаменту охорони здоров’я КОДА. Медики нагадали, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація.

Як писав ZAXID.NET з 14 по 16 березня на Львівщині на кір захворіло 63 людини. Переважна більшість хворих не мала щеплень від цієї хвороби.