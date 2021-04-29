На Київстар ТБ стартував допрем’єрний показ історичної драми «Слов'яни»

Серіал став рекордсменом теледивлення на словацькому ТБ

28 квітня на Київстар ТБ, спільній платформі онлайн-телебачення групи 1+1 media та Київстар, став доступним до допрем'єрного перегляду наймасштабніший український серіал «Слов'яни» – історична драма з елементами фентезі про життя предків на межі VI-VII століть. «Слов'яни» є міжнародним проєктом, над виробництвом якого працювала українсько-словацька команда кінематографістів. У березні цього року серіал успішно презентували у Словаччині – за даними телеканалу TV JOJ, його переглянуло 14% усіх телеглядачів країни, що є справжнім рекордом для тамтешнього ТБ (середня частка теледивлення склала 27,7%). Загальнонаціональна прем'єра проєкту відбудеться на телеканалі 1+1 вже 3 травня, однак користувачі Київстар ТБ мають змогу переглянути його раніше – з 28 квітня.

«Слов'яни» – революційний продукт як для Словаччини, так і для України. Попри те, що його прем'єра відбулася зовсім нещодавно – навколо проєкту спостерігається шалений ажіотаж, унаслідок чого міжнародна дистрибуція набирає обертів. Впевнений, що наш глядач оцінить серіал належним чином, як і можливість подивитися його на нашій платформі до загальнонаціональної прем'єри», – коментує Павло Рибак, керівник Київстар ТБ зі сторони групи 1+1 media.

За сюжетом серіалу, наділена магічними здібностями юна травниця Драга знаходить у лісі пораненого чужинця, який не може пригадати своє минуле. Намагаючись допомогти йому, Драга накликає на себе гнів місцевого жерця, у якого свої плани, і якому сторонні у його інтригах зовсім не потрібні. У пошуках визнання та влади, жрець збурює і одного зі старійшин. Чоловік, довірившись йому, скеровує свій гнів на найближчих йому людей. Доки місцеві лідери зайняті розподілом влади, на селище насувається зовнішній ворог ‒ грізні кочівники. Чи зможуть землероби та мисливці об'єднатися і стати зі зброєю на варті своїх земель, глядачі дізнаються у прем'єрних серіях.

Спеціально для зйомок серіалу «Слов'яни» в лісі на Житомирщині побудували масштабні декорації – два старослов'янські поселення, на що пішло 60 днів. Роль одного із войовничих аварів виконав ведучий «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін. Його костюм був відтворений за історичними ескізами обладунків того часу. Під час підготовки до своєї сцени, ведучий три дні провів на фермі, де тренувався їздити верхи, навчався бойового мистецтва з мечем, опанував усі необхідні рухи та трюки.

Герої серіалу виконують велику кількість трюків, а їхніми каскадерами стали світові зірки галузі, які працювали у фільмах Рідлі Скотта і Стівена Спілберга, а також були залучені до зйомок «Гри престолів». Головну героїню після довгих кастингів знайшли саме в Україні. З 50-ти претенденток продюсери обрали 18-річну киянку Поліну Носихіну, яка була наймолодшою акторкою на знімальному майданчику. Кількість епізодів проєкту – 12.

Головні ролі виконують як словацькі, так і українські актори. У серіалі знімалися: Юрай Лой, Поліна Носихіна, Томаш Машталір, Яна Квантікова, Душан Цінкота, Макар Тихомиров, Ріхард Аутнер, Олег Мосійчук, Олександр Мавріц, Анди Гриц, Зузана Фіалова, Олександр Рудинський, Анна Адамович, Ольга Ясінська, Тетяна Міхіна, Олексій Тритенко, Євгенія Шимшир'ян, Ашот Арушанов, ведучий «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін та інші.

Виробництвом серіалу займалися українські компанії «Медійна Група Європейського Партнерства» та «Сінемадей», словацька компанія «Wandal Production» за участі словацького телеканалу «TV JOJ», українського телеканалу 1+1 та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Автори сценарію: Вероніка Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран. Режисери: Петер Беб'як, Міхал Блашко, Сергій Санін, Олег Стахурський. Оператори: Мартін Ж'яран, Станіслав Адам, Вова Іванов. Продюсери: Юрій Карновський, Ванда Адамік Грицова.