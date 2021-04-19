Київстар розширює екосистему продуктів для бізнес-клієнтів новим актуальним сервісом AntiDDoS – багаторівневим захистом від спрямованого шкідливого трафіку, ефективність якого перевірено на власних IT-системах та мережі оператора. В основі сервісу – рішення FortiDDoS від розробника Fortinet.

«У наш час захист від кіберзагроз – це невід'ємна складова розбудови бізнес-процесів компанії. Адже можна скільки завгодно приділяти час стратегії розвитку бізнесу, впроваджувати нові методи заради збільшення прибутків, але в одну мить втратити все через блокування робочих ресурсів зловмисникам. Київстар знає, як протистояти таким загрозам і допомагає клієнтам захищати від них свій бізнес», – прокоментував Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

Сервіс AntiDDoS працює в інтернет-мережі Київстар. Він відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі (ресурси) клієнта. Щойно система виявляє відхилення від легітимного трафіку, він автоматично переспрямовується на очищення і тільки після цього потрапляє до клієнта.

Серед основних переваг AntiDDoS:

Постійний моніторинг трафіку та автоспрацювання на події. Система працює в автоматичному режимі без необхідності втручання оператора – незалежно від типу і масштабу атаки. Зменшення ризику «хибного спрацювання».

Система працює в автоматичному режимі без необхідності втручання оператора – незалежно від типу і масштабу атаки. Зменшення ризику «хибного спрацювання». Всебічна перевірка аномалій. Робота з трафіком базується не лише на сигнатурному аналізі, а й з використанням машинного навчання, що дозволяє захищати системи від відомих та невідомих атак нового типу.

Робота з трафіком базується не лише на сигнатурному аналізі, а й з використанням машинного навчання, що дозволяє захищати системи від відомих та невідомих атак нового типу. Високоефективне апаратне рішення. 100% перевірка пакетів: двонапрямлене виявлення, протидія атакам DDoS рівнів 3, 4 та 7, в т.ч. об'ємним, атакам SSL Renegotiation/HTTP.

100% перевірка пакетів: двонапрямлене виявлення, протидія атакам DDoS рівнів 3, 4 та 7, в т.ч. об'ємним, атакам SSL Renegotiation/HTTP. Розширений захист від атак на базі DNS. 100% перевірка всього DNS-трафіку для захисту від широкого спектра об'ємних, застосункових та аномальних атак на основі DNS.

100% перевірка всього DNS-трафіку для захисту від широкого спектра об'ємних, застосункових та аномальних атак на основі DNS. Звіти. Вбудовані засоби комплексної звітності. Централізована звітність про події.

Вбудовані засоби комплексної звітності. Централізована звітність про події. Зручне розгортання, налаштування та використання.

Підключити AntiDDoS можна до наявного каналу інтернет від Київстар. Упродовж 14-30 днів після підключення сервіс «вивчатиме» трафік клієнта, щоб надалі використовувати отримані дані для постійного моніторингу

Отримати більше інформації та замовити консультацію щодо використання сервісу можна на офіційному сайті Київстар.