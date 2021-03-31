У березні 2021 року ще 493 тисячі людей у 19 областях України отримали можливість користуватись новими технологіями мобільного зв'язку

Київстар збільшив покриття 4G мережі у 19 областях України. Для цього оператор активував технологію швидкісної передачі даних (LTE) на 202 базових станціях. Завдяки цьому доступ до можливостей зв'язку 4G отримали мешканці 1195 населених пунктів. Зокрема, в Кіровоградській області покриття 4G збільшено на території 372 населених пунктів, у Дніпропетровській – 196, Рівненській – 147, Донецькій – 120, Полтавській – 107 населених пунктах.

Для того, щоб надавати мешканцям України доступ до нових мобільних технологій, Київстар встановив понад 23,6 тисяч базових станцій. У тому числі на 14,7 тисячах базових станцій активував технологію LTE (4G). Відтак, вже понад 87% населення України живе і працює у зоні дії 4G Київстар. У планах телеком оператора – забезпечити до 2022 року можливість доступу до 4G для 90% населення України.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно в оператора.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють у цьому діапазоні радіочастот, охоплюють зв'язком більші території, що важливо при забезпеченні мешканців віддалених населених пунктів доступом до нових технологій. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром у діапазонах 900 МГц та 1800 МГц. Завдяки цьому інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.