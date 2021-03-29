Збори для «Дитячої надії», спільної ініціативи Київстар та МБФ «Українська Біржа Благодійності», перетнули суму в 7 мільйонів гривень. Усі залучені за допомогою благодійних SMS кошти йдуть на забезпечення лікарень сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами.

Наприкінці 2018 року національний мобільний оператор започаткував проєкт «Дитяча надія», основна мета якого допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів Київстар. За 2 роки існування проєкту дитячою надією стали понад 147 тисяч абонентів, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають хворим малюкам. Загалом для проєкту «Дитяча надія» було відправлено більш як 366 тисяч благодійних SMS, а середній розмір пожертви становить 15 гривень.

Мобільний оператор зазначає, що згідно зі статистикою отриманих SMS-повідомлень, найчастіше підтримують «Дитячу надію» абоненти з львівського регіону. На другому місці за кількістю надісланих благодійних SMS – київський регіон, де найчастіше обирають напрям допомоги онкохворим малюкам. Також, статистика показує, що в рамках проєкту абоненти обирають частіше онко напрям для допомоги. Наразі для підтримки онкохворих дітей відправлено 210 тисяч SMS, а для напряму «Допомога дітям з хворобами серця» відправлено 156 тисяч SMS-повідомлень.

«Ініціатива «Дитяча надія» щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже понад 7 мільйонів гривень, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячою надією», – зазначила Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Завдяки всім залученим коштам, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, було закуплено та передано обладнання та матеріали для 30 відділень у 15 лікарнях по всій Україні. Щороку ці медичні заклади допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів. Найближчим часом нове обладнання отримають Одеська обласна дитяча лікарня, Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

«7 000 000 гривень – це значний та надважливий внесок абонентів Київстар у розвиток української медицини. Ми натхненні тим, що разом з оператором мобільного зв'язку створили зручний, швидкий та якісний механізм допомоги медичним закладам у різних кутках нашої країни. Дитячі лікарні отримали допомогу, яка дозволяє медикам рятувати життя малюків, покладаючись не лише на свій досвід та удачу, а й на сучасне медичне обладнання. Продовжуймо бути дитячою надією разом!» – зазначила Ірина Гуцал, директорка платформи dobro.ua, МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Всі абоненти передплаченого зв'язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками – 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.