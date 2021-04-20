20-го квітня на Київстар ТБ, спільній платформі групи 1+1 media та Київстар, вперше в Україні відбудеться ексклюзивна прем'єра найпопулярнішої вітчизняної комедії 2021 року – «Скажене весілля 3».

Стрічка виробництва FILM.UA Group і Prototype Production, режисером якої став Любомир Левицький, а продюсерами – Юрій Горбунов, Ірина Костюк і Надія Коротушка, вийшла у кінопрокат 25 лютого 2021 року і за цей час здобула велику прихильність глядачів, про що свідчать результати касових зборів. Лише за перший тиждень прокату проєкт зібрав понад 10 млн грн. За весь період кінотеатральних показів, які тривають уже сьомий тиждень, сумарний бокс-офіс «Скаженого весілля 3» перетнув позначку в 1 млн доларів США (а це понад 297 тис. квитків).

«Реальність змінюється, а з нею і наш кіноринок, тому всі, хто через зачинені кінотеатри чи дозволену 50%-ву заповнюваність кіносеансів не встиг переглянути третю частину легендарної франшизи, зможуть легально зробити це онлайн завдяки нашим партнерам – компанії Київстар і групі 1+1 media», – розповів продюсер фільму Юрій Горбунов.

Завдяки диджитал-прем'єрі фільму 20 квітня став доступним ексклюзивний перегляд онлайн – фільм з'явився у бібліотеці платформи Київстар ТБ.

«Приємно починати рік з дійсно вартісної події, адже 5 доларовий мільйонник студії FILM.UA у національному прокаті всього через півтора місяця ексклюзивно потрапляє на платформу Київстар ТБ. Попри локдауни й інші обмеження кожен охочий зможе насолодитися цією прекрасною стрічкою онлайн. Ми раді бути частиною такої важливої події та обіцяємо в майбутньому ще дуже багато приємних сюрпризів для наших користувачів», – прокоментував Павло Рибак, керівник проєкту Київстар ТБ з боку 1+1 media.

«Ми раді, що абоненти Київстар та інших операторів зможуть подивитися цей фільм саме на платформі Київстар ТБ і тим самим підтримати український кінематограф. Це буде перший фільм, який можна буде сплатити за допомогою кредитної картки та зберегти його у своїй бібліотеці. А завдяки найбільшій мережі 4G від Київстар, переглянути його можна будь-де і будь-коли без плати за трафік», – додав Павло Даніман, маркетинг-директор Київстар.

Фільм є третьою частиною кінофраншизи «Скажене весілля», прем'єри двох попередніх частин відбулися у 2018 та 2019 роках відповідно. На глядачів чекає продовження весільних історій родини Середюків. Тепер на черзі – весілля наймолодшого сина Захара. Наречена Захара – дочка циганського барона Рада – дуже сподобалася Середюкам і знайшла з ними спільну мову, тільки це не стало запорукою спокійного святкування. Глядачі побачать, як розгортатимуться події третього «скаженого» весілля.

Уже традиційно для франшизи зірковий склад комедії «Скажене весілля 3» вражає: до Юрія Горбунова, Потапа (Олексія Потапенка), Позитива (Олексія Завгороднього), Петра Бампера, Олега Винника у третій частині фільму приєдналися нові для скаженого кіновсесвіту зіркові обличчя – Надія Мейхер, Анна Трінчер і Валерія Товстолес. Акторський склад поповнили молоді українські актори В'ячеслав Хостікоєв і Катерина Файн, які виконали ролі нареченого та нареченої. Також повертаються улюблені персонажі перших двох частин, яких зіграли Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько й Арам Арзуманян. Роль батька нареченої зіграв народний артист України Ігор Крикунов, а актори циганського театру «Романс» влаштують у кадрі справжній циганський табір з піснями, кіньми й усіма атрибутами!

Подивитися «Скажене весілля 3», а також інші улюблені проєкти можна, під'єднавши онлайн-телебачення Київстар ТБ. Однією з переваг сервісу є можливість перегляду контенту одразу з п'яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів.