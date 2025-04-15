В українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» за 2024 рік представили переможця номінації «Найкраще фото регіонів України» із Закарпаття. Найкращою світлиною регіону обрали фото Невицького замку.

Як повідомили організатори конкурсу 15 квітня, фотограф Олександр Мальон зазнімкував Невицький замок 20 квітня 2024 року.

Невицький замок – напівзруйнована фортеця XIIІ століття, розташована біля села Невицьке Ужгородського району, є пам’яткою архітектури національного значення. Замок стоїть на горі вулканічного походження, заввишки 125 метрів, і з нього відкривається панорама на Ужанську долину. З часу заснування Невицький замок стояв на варті важливих торгових шляхів регіону. Так, Угорське королівство сполучалось з Галицько-Волинською державою, Польщею, Литвою і Московією. Фортеця зазнала значних ушкоджень після монголо-татарської навали 1241 року, але з часом її відновили.

Невицький замок. Фото Олександра Мальона

З 1328 року Невицький замок на понад три століття опинився в руках угорських графів Другетів. За їх правління фортеця остаточно набула рис італійських та ірландських замків. У 1644 році замок зруйнувала армія трансільванського князя Дьєрдя II Ракоці. У 1879 році поруч із замком заклали сад Ваґнера (на честь угорського вченого — садовода Карла Ваґнера) та спорудили фонтан із природним тиском води. У ніч на 11 березня 2019 року дах триповерхової вежі Донжон завалився від буревію і до 2021 у замку проводилися реставраційні роботи.

Зазначимо, журі конкурсу «Вікі любить пам’ятки» вже відзначало фото Невицького замку як найкраще у Закарпатській області у 2013 році. Також у попередні роки перемагали світлини із зображенням інших пам’яток області: резиденція єпископа в Ужгороді, Михайлівська церква у селі Ужок, Миколаївський жіночий монастир у Мукачеві, дерев’яна Миколаївська церква (верхня) у селі Середнє Водяне, палац графів Шенборнів у селі Карпати, Угочанський замок на околиці міста Виноградова, Дзвіниця церкви Вознесіння Господнього у селищі Ясіня, Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор, дзвіниця церкви Святого Духа у селі Гукливий та руїни Хустського замку.

У конкурсних списках пам’яток Закарпатської області є 1225 об’єктів культурної спадщини, 559 з них проілюстровано світлинами у Вікісховищі.