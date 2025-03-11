На конкурсі «Вікі любить пам’ятки» оголосили переможців у регіонах України. Найкращою світлиною з Львівщини 2024 року обрали фото Преображенської церкви.

Призером української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки» за 2024 рік у номінації «Найкраще фото регіонів України» Львівщину представив Артур Лагода. Його фото Преображенської церкви визнали найкращою світлиною.

Церква Преображення Господнього. Фото Артура Лагоди

Церква Преображення розташована на вул. Краківській, 21. Її збудували в кінці XIX ст. Раніше на цьому місці стояв костел отців-тринітаріїв. Коли австрійська влада закрила цей чернечий орден, приміщення монастиря і костелу передали спершу для судових установ, а потім Львівському університету. Там розмістили бібліотеку та актову залу. Однак під час подій «весна народів» 1848 року артилерія зруйнувала цю будівлю. Руїни розібрали, а ділянку цісар Франц Йосиф І подарував українській громаді. Відтак на місці монастиря постав Український народний дім, а замість костелу тринітаріїв звели другу у середмісті греко-католицьку церкву.

Церкву почали будувати 1874 року за проєктом українського архітектора Сильвестра Гавришкевича. Роботи тривали 20 років (до 1898). Освячував її 1906 року митрополит Андрей Шептицький. Оздоблювали храм Леонард Марконі, Тадей Попель, Фердинанд Маєрський, Теофіл Копистинський, Корнило Устиянович, Андрій Коверко.

У січні 1919 року під час польсько-української війни у стіну церкви влучив снаряд, але не вибухнув. На пам’ять про це його вмурували у стіну та підписали дату.