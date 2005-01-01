На кордоні у Шегинях затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин

СуспільствоОрися Шиян, 22 березня4820

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Вночі 22 березня на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині прикордонники затримали чоловіка, який розшукується поліцією за вчинення злочину.

Зловмисника виявили під час перевірки документів пасажирів рейсового автобусу, що прибув на в’їзд в Україну.

«Прикордонники з’ясували, що 26-річний чоловік, житель Хмельниччини, вже певний час розшукується за вчинення злочину, передбаченого статтею 186 Кримінального кодексу України «грабіж», ‒ розповіли у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі Нацполіції.

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