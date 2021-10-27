Затриманий 33-рчний чоловік, який перебував у розшуку

У ніч на середу, 27 жовтня, львівські прикордонники затримали 33-річного українця, який перебуває у розшуку Нацполіції, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Під час перевірки документів пасажирів мікроавтобуса Renault, який прямував у Польщу, у пункті пропуску «Краківець-Корчова», прикордонники виявили злочинця, який перебуває у розшуку.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Держприкордонслужби, чоловіка розшукувала поліція Тернопільської області. Мешканцем якого міста є сам затриманий у прес-службі не повідомляють.

33-річного чоловіка розшукують за кілька вчинених злочинів: він не повернувся до місця відбування покарання, вчинив крадіжку а також замах на злочин.

Зі слів затриманого, він планував потрапити до Польщі на роботу. Прикордонники передали його поліції.