Обладнання для виготовлення сигарет намагалися незаконно вивезти з України

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області зупинили спробу нелегального вивезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці. Сигаретну лінію намагались незаконно експортувати до Чехії.

Як розповіли в теруправлінні, сигаретну лінію у розібраному вигляді намагались експортувати до Чехії вантажним автомобілем як обладнання для пакування харчових, сипучих продуктів.

«Під час огляду причепа вантажівки детективи БЕБ виявили складові частини комплексу. Його орієнтовна вартість становить понад 20 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Обладнання для виготовлення сигарет затримали в Краківці

Обладнання вилучили. У справі призначили низку судових експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за фактами незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 ККУ).