Автівку з сигаретами зупинили поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді

Працівники БЕБ та Чопського прикордонного загону зупинили в Ужгороді Škoda з раніше судимим за контрабанду місцевим мешканцем та його спільником. Під час обшуків у багажнику автівки виявили 4500 пачок сигарет. Закарпатцям загрожує штраф та ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 жовтня, контрабандисти планували переправити партію сигарет з України до Словаччини за допомогою дрона. Як видно з фото, автівку з сигаретами зупинили поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді.

«У багажному відділі Škoda були дев’ять ящиків сигарет без марок акцизного податку України. В легковику перебували двоє чоловіків – контрабандист та його пособник. Організатор протиправної діяльності уже потрапляв у поле зору оперативників загону та має вирок суду за вчинення аналогічного правопорушення», – інформують в ДПСУ.

Загалом працівники Бюро економічної безпеки вилучили 4500 пачок сигарет. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів раніше судимому контрабандисту загрожує до 5 років ув’язнення, а його спільнику – до 170 тис. грн штрафу.