Назву та дизайн для сигаретних пачок закарпатець розробляв самостійно

Детективи БЕБ викрили мешканця Тячівського району, який незаконно виготовляв та розповсюджував сигарети на території Закарпатської області. Під час обшуків у нього вилучили понад 7 тис. сигарет, подрібнений тютюн та прилади для їх виробництва. За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 16 вересня, мешканець Тячівщини організував нелегальне виробництво сигарет в домашніх умовах та залучив до нього своїх родичів. Назву та дизайн для сигаретних пачок закарпатець розробляв самостійно і замовляв послуги в типографії.

«Спільники доставляли компоненти для виготовлення тютюнових виробів, приймали замовлення та перевозили контрафакт. Для розрахунків з покупцями надавалися власні карткові рахунки. Доставка сигарет без марок акцизного податку здійснювалася тільки перевіреним оптовим покупцям по всій Закарпатській області», – інформують у Бюро економічної безпеки.

Закарпатця викрили під час виконання чергового замовлення на виготовлення партії тютюну. Під час обшуків у нього вилучили понад 7 тис. сигарет, подрібнений тютюн, сигаретні гільзи, приладдя для виробництва і пакування, а також мобільні телефони та автомобіль.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів йому загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва і сировини для їх виготовлення.