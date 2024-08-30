Меморіальну дошку відкриють 5 вересня на навчальному корпус Академії друкарства на вул. Михайла Коцюбинського

У четвер, 5 вересня, на одному з навчальних корпусів Української академії друкарства по вулиці Михайла Коцюбинського у Львові відкриють меморіальну дошку з горельєфом українському художнику та скульптору, хорунжому армії УНР Михайлу Гаврилку.Автором роботи є калуський скульптор, член Національної спілки художників України Ігор Семак.

Як повідомили у Калуській міській раді 30 серпня, встановлення пам’ятки ініціював онук Михайла Гаврилка – заслужений лікар України, академік медицини Орест Абрагамович. Організатором події став президент історичного клубу «Холодний Яр», письменник Роман Коваль.

Горельєф виготовлено з бетону, тонованого під бронзу

«Гранітна дошка – з написом: “У цьому будинку закликав до боротьби за Самостійну Україну Михайло Гаврилко (05.09.1882 – 1920). Скульптор, поет, командант УСС, начальник штабу Сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман. Вічна слава!», – зазначили в міськраді.

Автором роботи є калуський скульптор, член Національної спілки художників України Ігор Семак. Меморіальну дошку відкриють 5 вересня на одному з навчальних корпусів Української академії друкарства на вул. Михайла Коцюбинського.

Додамо, що Михайло Гаврилко – відомий громадський та військовим діяч, скульптор, офіцер січового стрілецтва і хорунжий армії УНР. Він створив пам’ятники Тарасу Шевченку в Кіцмані та Косові. У лавах Українських січових стрільців воював проти Росії в Карпатах і під Болеховим. У 1916 році відкривав перші українські школи на Волині. Розстріляний чекістами восени 1920 року на рідній Полтавщині. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.