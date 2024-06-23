Монументи встановлені на площі біля церкви Софії

У неділю, 23 червня, в Українському католицькому університеті відбулися урочистості з нагоди завершення навчального року. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав випускників Українського католицького університету з завершенням навчання. На площі перед храмом освятили скульптурну композицію, яка складається з шести елементів.

Як повідомили у прес-службі університету, шість скульптур символізують шість жестів, які робить священник під час молитви, коли освячує святі дари на літургії: «прийняв хліб у свої пречисті і непорочні руки, воздав хвалу і поблагословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням кажучи…».

«Шість слів: Прийняв. Воздав хвалу. Благословив. Освятив. Переломив. Дав. Шість жестів – це шість етапів нашого життя, бо в Євхаристії хліб і вино перетворюються у тіло і кров Ісуса Христа. Євхаристія відбувається не для того, щоб сталося чудо, а для того, щоб ми змінювалися і зміцнювалися у своїй тотожності. Ці 6 скульптур – 6 жестів Ісуса. Хай вони допоможуть нам утвердитися у тому, що Христос нас перетворює», – зазначив архиєпископ Філадельфійський, президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк, який освятив скульптури.

Монументальну композицію з каменів створив скульптор Володимир Семків. Він працював над цим проєктом майже 9 років. У 2021 році на площі встановили першу скульптуру, яка символізує жест «Воздав хвалу». Останню – скульптуру «Дав» – встановили у жовтні 2023 року. Сьогодні їх освятили.

«Головна ідея була в тому, щоб створити сучасну композицію на противагу пострадянській монументальній скульптурі. Попри великий розмір самих каменів, я намагався зробити їх камерними, особистими. Хотілось надати їм загадковості, щоб лише наодинці людина могла подумати, почути себе. Для скульптора найбільшою нагородою є те, коли його твір спонукає людину зупинитись і замислитись. І коли я дивлюся, як тут затоптали траву і скільки бігає дітей навколо каменів – розумію, що задум працює», — розповів скульптор Володимир Семків.

Група скульптур утворює символічне просторове коло. Проходячи повз них, людина повертається у початкову точку біля дверей храму.