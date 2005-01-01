На Lviv International Cup найбільше нагород здобули каратисти клубу «Union»

У нашому місті завершився наймасштабніший турнір із карате в Україні ‒ Lviv International cup. Уже традиційні змагання цьогоріч зібрали на татамі аж півтори тисячі атлетів. По нагороди своїх спортсменів відрядили 12 країн.

Серед учасників турніру було багато дітей. Тут набиралися досвіду, вчаться переборювати себе, попри біль, страх і навіть травми. Львів`янин Назар розповів: «Спершу нога суперника влучила мені по голові, дуже сильно він мене вдарив. І другий раз мені здалося, що тече кров. Я підійшов до лікаря, але там нічого серйозного не було. Я розумів, як треба його атакувати, що в нього руки сильно тримаються, я рукою не попаду, а маю ногою попадати. І мені все вдалося».

На татамі мовою сили та майстерності говорили каратисти із чотирьох континентів, серед яких і лідери своїх збірних. Найвправніших визначали упродовж двох днів. Володимир Рахубов із Києва зазначив: «Суперник розслабився, і я легко виграв. Вкінці опонент розплакався, шкода його, але це ж карате».

Чемпіонка Європи Катерина Крива стала одним із облич цьогорічного Lviv International Сup. На турнірі іспити боєм складають її вихованці. Тож спортсменка зізнається: хвилюється чи не більше, ніж за власні виступи. Зізнається: «Це важка робота, але водночас приносить масу задоволення, емоцій. Інколи після своїх тренувань чи після якихось невдалих змагань приїжджаю до дітей, і вони так щиро мене зустрічають, їм не важливо, чи ти виграв, чи програв».

Найбільше нагород на стартах зібрали каратисти клубу «Юніон». У них аж 25 медалей, із яких 8 ‒ найвищого ґатунку. По завершенні змагань не усі подалися додому. Команди Єгипту, Йорданії, Чилі, Мароко та Азербайджану залишилися ще на тиждень, аби поспарингувати із львів`янами. І позмагатися на українській Гімназіаді.