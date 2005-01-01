На Львівщині через призначення собі премії судитимуть мера міста

Нацагентство з питань запобігання корупції передало до суду протокол про адмінправопорушення, складений на мера міста Комарно Городоцького району Тараса Іваницького.

Як повідомила 4 січня прес-служба НАЗК, Тарас Іваницький прийняв розпорядження, яким преміював самого себе, завчасно не попередивши про конфлікт інтересів.

«Міський голова міста Комарно, не повідомивши Нацагентство з питань запобігання корупції про наявність у нього реального конфлікту інтересів, видав розпорядження про преміювання працівників Комарнівської міської ради, яким преміював і себе. Такі дії є ознакою правопорушення, пов’язаного з корупцією», – йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

За неповідомлення про конфлікт інтересів меру Комарного загрожує штраф від 170 до 2550 грн.