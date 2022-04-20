На жаль, врятувати дитині палець хірургам не вдалося

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила однорічного хлопчика, якому кролик відкусив вказівний палець. На жаль, хірургам не вдолося врятувати дитині палець, повідомили 20 квітня в лікарні.

Це сталося у Пустомитівському районі на Львівщині. Поки мама годувала курей, однорічний Юрко пропхав палець у клітку з кроликами.

«Ми якраз поралися по господарці і Юрчик був зі мною. Я відволіклася, щоб погодувати курей, а він в цей час пропхав пальчик до кроликів, хоча раніше такого ніколи не робив. Це було дуже страшно, було дуже багато крові, але, на щастя, невідкладна допомога приїхала дуже швидко і нас доправили до лікарні», – повідомила мама хлопчика Наталя.

На жаль, врятувати палець дитині хірургам не вдалося, вони провели оперативне втручання з формування кукси.

На даний час хлопчик почувається добре.

Лікарі просять батьків пильніше стежили за маленькими дітьми, аби не допустити дитячого травматизму.