Дітей з опіками доправили до США спеціальним медичним літаком

Двоє маленьких дітей – 1,5-річний Дмитро і 2,5-річна Валерія, які отримали важкі опіки, разом з мамами полетіли на лікування до клініки Бостона. За ними зі США прибув спеціальний медичний літак. Зранку 20 квітня їм вже заплановані оперативні втручання, повідомила пізно ввечері 19 квітня заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

«Підготовка цього медичного рейсу була складною від початку. Трохи перенервували і ми в МОЗ, і наші польські колеги у Східнопольському опіковому центрі. Але все зробили оперативно і добре. Операція "медевакуація Київ-Львів-Люблін-Бостон на фінішній прямій"», – написала Ірина Микичак.

За її словами, спеціальний медичний літак вже у дорозі до США. На борту двоє українських малюків з важкими опіками: 1,5-річний Дмитро і 2,5-річна Валерія з мамами. Перший етап лікування вони пройшли в одній із лікарень Львова, а тепер продовжать лікування у бостонській клініці «Шрайнерс госпіталь», де вже врятували не одну дитину з України. Зранку після перельоту дітям вже заплановано оперативні втручання.

За даними ZAXID.NET, діти з Київської і Львівської областей. В однієї дитини обпечено 70% тіла, в іншої – 30%. Дитина з Київщини отримала опіки через російську агресію. Під час вибуху з плити перекинулися каструлі з гарячою водою, а дитина у цей момент була на кухні. Інша отримала опіки в побуті.

За маленькими пацієнтами в Україну зі США прилетів спеціальний медичний літак.