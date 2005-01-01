На Львівщині майстрові лісу повідомлено про підозру через незаконну вирубку дубів

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 12:564422

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На Львівщині майстрові лісу повідомлено про підозру через незаконну вирубку дубів
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На Львівщині незаконно зрізали 30 дубів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та обласної прокуратури виявили незаконне понаднормове зрізання дубів на території одного з лісництв Карпатського регіону. Через це майстрові лісу повідомлено про підозру. 38-річний лісівник, який здійснював організаційне керівництво та контроль за проведенням робіт на лісопосадці, не повідомив про понаднормове зрізання 30 дубів. Сума збитків становить понад 800 тис. грн.

«Правоохоронці встановили, що лісозаготівельна бригада впродовж 2016 року проводила вирубування дерев, які знаходились у межах відведеної під рубку лісопосадки. Разом з тим 38-річний майстер, який здійснював організаційне керівництво та контроль за проведенням робіт на лісопосадці, не відобразив понаднормове зрізання 30 дерев породи дуба», – йдеться у повідомленні департаменту захисту економіки Нацполіції Львівщини.

Унаслідок зазначених дій завдано збитків на суму 825 тис. грн.

Прокурор Львівської області повідомив посадовцю про підозру через службову недбалість за ч. 2 ст. 367 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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