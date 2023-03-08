Незаконну вирубку виявили під час перевірки

Державна екологічна інспекція у Львівській області виявили незаконне вирубування дерев у с. Тадані Кам’янка-Бузької ОТГ. Там зафіксували зрубування 195 дерев.

Як повідомили 8 березня в Держекоінспекції, дерева вирубали на земельній ділянці, яка є у комунальній власності (землі запасу) Кам’янка-Бузької міської ради.

Розмір заподіяних збитків становить понад 189 тис. грн.

Зловмисники зрубали здорові дерева (фото Державної екологічної інспекції у Львівській області)

«Порушення зафіксовано під час запобігання та виявлення адміністративних правопорушень при недотриманні вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на території Львівської області», – зазначили в екоінспекції.

Екологи наразі не мають інформації, хто причетний до незаконного вирубування дерев. Для встановлення винних інспектори звернулися у поліцію. Порушники будуть притягнуті до відповідальності та мають відшкодувати завдані збитки.