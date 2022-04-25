У найближчі три дні на Львівщині синоптики обіцяють грози. Водночас температура повітря до кінця тижня впаде вдень до +12-14°С, а вночі – до +1-3°С, прогнозує Укргідрометцентр.

Так, у вівторок, 26 квітня, вдень і вночі очкуються дощі з грозами. Температура повітря вдень сягатиме +15°С, а вночі опуститься до +7°С. вітер західний, 5-10 м/с.

У середу, 27 квітня, грози прогнозують лише вдень, уночі – без опадів. Денна температура повітря коливатиметься максимально від +12°С до +14°С, а вночі впаде до +3°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У четвер, 28 квітня, грози очікуються впродовж всієї доби. Температура повітря вдень не перевищить +13°С, а вночі буде не менше +4°С. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 29 квітня, буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Проте вдень все ще буде не більше +14°С тепла, а вночі стовпчик термометра впаде до +1°С. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Таку ж погоду обіцяють і в суботу, 30 квітня.