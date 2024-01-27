27 січня 2024 року футболку команду «Покрова АМП» не випустили з України

У суботу, 27 січня, на пункті пропуску «Краківець – Корчова» прикордонники не випустили з України львівську футбольну команду ветеранів війни «Покрова АМП» через відсутність необхідних документів. Спортсмени їхали на офіційний передсезонний футбольний турнір до Ряшева, який проводить асоціація футболу для людей з ампутованими кінцівками.

У держприкордонслужбі пояснили, що під час перетину кордону футбольною командою з’ясувалось, що більшість складу команди є чинними військовослуджбовцями, у яких не було потрібних документів для перетину кордону.

У коментарі ZAXID.NET тренер команди Богдан Мельник розповів, 20 футболістів і членів персоналу ФК «Покрова АМП» їхали на передсезонний кубок чемпіонату Польщі, який 28 січня відбудеться в Ряшеві. За межі України не випустили 9 осіб, але 8 членів команди все ж поїхали, оскільки футбольний клуб давав гарантії щодо своєї участі в турнірі. До прикордонників він не має жодних зауважень, оскільки вони діяли відповідно до законодавства.

«Держава має розробити механізм для того, що такі люди не тільки з футболу, а й інших видів спорту могли отримати дозвіл на виїзд на офіційні змання за кордон – це також неймовірна реабілітація для цих хлопців. Ми стукали в багато дверей, і нам не відкривали, ніхто не сказав правильного механізму, як виїхати, щоб це було зрозуміло. Ми будемо звертатися до відповідних міністерств, щоб це змінити і таки напрацювати потрібний механізм», – зауважив Богдан Мельник.

За його словами, зараз у футбольному клубі є військові, які вже відслужили, або такі, які ще проходять реабілітацію. Щодо ситуації з документами тренер пояснив, що в декого з них немає військового квитка, оскільки його втратили під час евакуації. Також є футболісти, які ще не отримали інвалідність і ще проходять ВЛК.

Додамо, 22 січня 2024 року Львівська ОВА повідомляла про презентацію першого в Україні футбольного клубу «Покрова АМП» ветеранів війни, яким ампутували кінцівки. Вже в цьому році футболісти мали грати у чемпіонаті Польщі «ПЗУ АМП Футбол Екстракласа», який є одним з найсильніших в Європі.