У межах проекту аеромедичної евакуації на Львівщині за два місяці здійснили 9 польотів

Через два місяці після запуску на Львівщині пілотного проекту з аеромедичної евакуації львівські медики залишились без гелікоптера. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування. Водночас Національна поліція, яка раніше обіцяла передати медикам свій гелікоптер, досі цього не зробила. За два місяці дії проекту медики використали гелікоптер для евакуації важких пацієнтів дев'ять разів.

У середу, 16 червня, керівник Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Андрій Васько розповів ZAXID.NET, що вертоліт ДСНС тиждень тому покинув територію Львівської області, його забрали на сервісне обслуговування.

«Вертоліт пройде сервісне обслуговування, буде долучений до міжнародних навчань ДСНС, які були заплановані раніше і, можливо, повернеться до нас. Якщо він не повернеться, то має бути інший вертоліт від Нацполіції, який у нас мав бути від початку», – розповів Андрій Васько.

З його слів, планувалося, що медики «швидкої» Львівщини розпочнуть польоти вертольотом поліції з 1 червня, але «відбулася певна технічна та юридична затримка». Коли відновляться польоти, наразі невідомо.

Пілотний проект аеромедичної евакуації стартував на Львівщині з початку квітня. Це спільний проект Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. У межах проекту тимчасово використовували гелікоптер ДСНС Eurocopter EC 145. Раніше планувалося, що з 1 травня в область прибуде вертоліт Нацполіції Airbus Helicopters H135, який призначений саме для аеромедичної евакуації, однак його Львівщині наразі не передали.

За весь час команда аеромедичної евакуації здійснила дев’ять польотів. Вісім пацієнтів були транспортовані у лікарню швидкої допомоги Львова та одна пацієнтка – у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Вартість одного польоту обходилася у понад 40 тис. грн. Першу пацієнтку – 78-річну мешканку Турки з важким інсультом – доправили до львівської лікарні 9 квітня.