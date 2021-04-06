Місця у лікарнях швидко заповнюються ковідними хворими

Лікарні Львова та області заповнені хворими на коронавірусну інфекцію. Із усіх львівських лікарень найбільш заповнена Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, де станом на 6 квітня лікують 520 хворих, з районних – Новояворівська районна лікарня – 204 пацієнти. Через різке зростання кількості хворих ще три медзаклади області переходять до переліку тих, хто прийматиме хворих на коронавірусну інфекцію, повідомив на брифінгу 6 квітня директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

За його словами, в області зберігається високий рівень захворюваності. Щодня до лабораторного центру на дослідження надходить близько 2000 аналізів на ПЛР-дослідження. Через стрімке зростання кількості хворих, в області збільшують кількість місць у лікарнях. До переліку медзакладів, які лікують хворих з коронавірусом, додали ще три: Львівський обласний кардіоцентр, Золочівську і Сколівську районні лікарні.

«30 березня департамент охорони здоров’я скерував до МОЗ звернення щодо включення ще трьох закладів охорони здоров’я Львівщини до переліку закладів, залучених до боротьби з Covid-19. Зокрема, вже включено до переліку Львівський обласний кардіологічний центр, де на базі одного з корпусів після контрактування з НСЗУ розпочне роботу ковідне відділення на 100 місць, а також Золочівську центральну районну лікарню на 80 ліжко-місць. Сьогодні мають внести до переліку і Сколівську центральну лікарню, де передбачено також 80 ліжко-місць», – повідомив Орест Чемерис.

Станом на 6 квітня ліжкова мережа області налічувала 4605 ліжок, а після включення Сколівської районної лікарні їхня кількість зросте до 4700, із них 4200 забезпечені киснем.

У Львові також стрімко зростає кількість хворих. У міських медзакладах, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1578 ліжок. Станом на ранок, 6 квітня, на лікуванні перебував 1101 пацієнт. Вільними залишаються 477 ліжок. За останню добу до лікарень Львова госпіталізували 102 хворих. Найближчим часом місто збільшить кількість ліжко-місць до 2000.

За словами Ореста Чемериса, на Львівщині від коронавірусної інфекції наразі вакциновано 15 500 осіб.