Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість ліжок для пацієнтів із коронавірусом досягла свого максимуму. Так, можливості медичної системи вичерпано. Про це він розповів на брифінгу у вівторок, 6 квітня.

«У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем – до 67 тисяч. Це межа, збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул», – зазначив Степанов.

Степанов також заявив про зростання кількості нових хворих та летальних випадків від коронавірусу.

«За минулий тиждень ця цифра становила 2455 осіб, що на 400 смертельних випадків більше, ніж попереднього тижня. Також зросла загальна кількість захворілих за тиждень і становить 103497 повідомлень», – розповів він.

Він додав, що загальна завантаженість ліжок з киснем становить близько 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.

Зауважимо, що наразі в червоній зоні перебують Київ та десять областей, зокрема Львівська, Миколаївська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська та Чернігівська.