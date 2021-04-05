Хмельниччина посилює карантинні заходи з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби

На території Хмельницької області запроваджуються обмеження, визначені для «червоної» зони епідемічної небезпеки. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вони діятимуть з 7 по 18 квітня, повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА.

На період дії обмежень буде заборонена робота закладів громадського харчування (окрім на доставку і на виніс). Крім того заборонена:

робота торговельно-розважальних центрів;

робота інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

При цьому буде дозволена робота суб'єктів господарювання, які торгують товарами на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку.

Згідно з даними МОЗ, наразі Хмельниччина перебуває у «помаранчевій» зоні. Однак рівень госпіталізацій там станом на 5 квітня найвищий в Україні – 131,2 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.