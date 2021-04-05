На правому березі міста рух ускладнений на основних магістралях в напрямку центру

В понеділок, 5 квітня, в Києві розпочав діяти посилений карантин – користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками для працівників критичної інфраструктури. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні – до 16 квітня. Так, з самого ранку мешканці міста в соцмережах скаржаться на багатокілометрові затори та завищені ціни на таксі.

Натисніть на зображення, щоб отримати актуальну інформацію про затори в Києві

«Українська правда» повідомляла, що станом на 10:00 стояли фактично усі мости в напрямку правого берега – Північний, міст Метро, міст Патона, а також Дарницький міст. Вже пообіді ситуація на цих ділянках дещо покращилася. На правому березі міста рух ускладнений на основних магістралях, зокрема затор утворився на Набережному шосе та вулиці Набережно-Хрещатицькій в напрямку центру.

Як повідомляло «Громадське», без обмежень працюють приміські електрички. Крім того, працюють і маршрутки, однак вони можуть перевозити лише половину від загальної кількості місць.

Біля входу до метро чергують поліцейські, які провіряють наявність відповідних перепусток. Також є проблема із допуском пасажирів до громадського транспорту – спецперепустки видавали на вихідних, але не всі змогли їх отримали.

Ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber виросли щонайменше втричі, передає BBC-Україна. Поїздка за маршрутом, який зазвичай обходився в 100-150 грн, наразі коштує від 350 до 430 грн.

Посилений карантин в Києві: що відомо

Мер Києва Віталій Кличко 30 березня оголосив про посилення карантину у місті. Так, з понеділка, 5 квітня, усі школи та дитсадки в Києві закриті, а громадський наземний транспорт та метро працює за спеціальними перепустками пасажирів: перевозять лише працівників підприємств критичної інфраструктури. Такі обмеження дітимуть до 16 квітня.

«Червоний» рівень епіднебезпеки оголошений у Києві та Київській області з 20 березня. Він діятиме три тижні – до 9 квітня. За словами Віталія Кличка, на цей період у місті діятимуть такі заборони:

не працюватимуть заклади культури (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали);

заборонено проведення усіх масових, розважальних і спортивних заходів, а на тих, які дозволені, заборонена присутність глядачів;

на АЗС заборонено роботу кафе;

заборонено проводити групові заняття у спортивних залах і фітнес-центрах.

Детальніше про обмеження у Києві можна прочитати за посиланням.