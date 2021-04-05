Офіс президента закликав терміново виправити ситуацію, забезпечивши працівників критичної інфраструктури спецперепустками

Офіс президента заявив, що Київська міська державна адміністрація не забезпечила належним чином спеціальними перепустками працівників критичної інфраструктури. В результаті частина людей, серед яких і лікарі, не змогла скористуватися громадським транспортом в перший день посиленого карантину в місті.

«Влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення», – зазначено у повідомленні в понеділок, 5 квітня.

Нагадаємо, що 30 березня мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантину у місті. Так, з понеділка, 5 квітня, усі школи та дитсадки в Києві мають бути зачинені, а користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками для працівників критичної інфраструктури. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні – до 16 квітня

В перший день посиленого карантину зранку в місті утворилися багатокілометрові затори, а ціни на таксі зросли втричі. Біля входу до метро чергують поліцейські, які провіряють наявність відповідних перепусток. До громадського транспорту допускають не всіх – спецперепустки видавали на вихідних, однак не всі змогли їх отримали.