Обмеження у Києві діятимуть щонайменше два тижні

Київ посилює карантинні обмеження з наступного понеділка, 5 квітня. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні – до 16 квітня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, з 5 квітня закривають усі школи та дитсадки, а громадський наземний транспорт та метро працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів: перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Роботодавцям рекомендують відправити співробітників на дистанційну роботу або надати їм відпустку.

Продуктові ярмарки закриють ще з четверга, 1 квітня. Натомість заклади громадського харчування працюватимуть на винос чи доставку як і раніше.

Київ у «червоній» зоні

«Червоний» рівень епіднебезпеки оголошений у Києві та Київській області з 20 березня. Він діятиме три тижні – до 9 квітня. За словами Віталія Кличка, на цей період у місті діятимуть такі заборони:

не працюватимуть заклади культури (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали);

заборонено проведення усіх масових, розважальних і спортивних заходів, а на тих, які дозволені, заборонена присутність глядачів;

на АЗС заборонено роботу кафе;

заборонено проводити групові заняття у спортивних залах і фітнес-центрах.

Детальніше про обмеження у Києві можна прочитати за посиланням.