Міський голова Львова Андрій Садовий не виключає, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом уряд може закрити авіаційне та залізничне сполучення зі Львовом. Про це мер Львова заявив у ранковому ефірі на радію «Люкс FM».

Андрій Садовий заявив, що наразі про послаблення карантину у Львові не йдеться.

«Ситуація із поширенням коронавірусу є невтішна. Навколо нас, фактично, всі країни мають локдаун до кінця квітня. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща. Станом на сьогодні у нас 1112 людей є госпіталізованими в міських медичних закладах. Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тисячі місць. Але люди продовжують поступати кожного дня. За вчора, не зважаючи на те, що це була неділя, поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. І це тільки у Львові, по області взагалі більше сотні. Тому наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає», – розповів мер Львова.

За словами Садового, зараз важливо, щоб люди розуміли складність ситуації і не нехтували карантинними обмеженнями.

«Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом», – розповів мер Львова.

Нагадаємо, що з 25 березня Львівщина перебуває у червоній зоні за рішенням державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Жорсткий карантин у Львові триватиме щонайменше до 12 квітня.