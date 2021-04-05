Регіональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на засіданні 5 квітня ухвалила рішення про відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень. Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації у понеділок, 5 квітня.

Комісія вирішила з 00:00 годин 6 квітня 2021 року дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Крім того було ухвалено рішення надати місцевим комісіям можливість прийняття рішень щодо посилення протиепідемічних заходів на місцях відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з урахуванням епідемічної ситуації.

Очільник області Анатолій Полосков доручив працівникам ГУНП у Закарпатській області здійснювати постійний посилений контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень під час здійснення пасажирських перевезень на транспорті.

Як інформував ZAXID.NET, з 8 березня Закарпатська область перебуває у «червоній» зоні епіднебезпеки. Для виїзду громадян з області «Укрзалізниця» відкрила спецрейси.

Рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмеження пасажирських перевезень в області були продовжені до 5 квітня.