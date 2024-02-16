Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз і через війну ситуація може погіршитися

Фтизіопульмонологічні центри Львівської, Івано-Франківської та Сумської областей вперше в Україні діагностуватимуть туберкульоз за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Надсучасне обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем при діагностиці туберкульозу у пацієнтів, повідомили у ЦГЗ України.

Штучний інтелект для автоматизованої обробки діагностичних даних, кажуть у ЦГЗ, успішно використовується у понад 40 країнах світу. ШІ проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів, що й дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1% до 100%.

Відповідне обладнання у Львівську та Сумську області ЦГЗ передав у співпраці з МОЗ та за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а Івано-Франківська область отримала штучний інтелект від японського виробника у межах тристоронньої угоди з Центром та Івано-франківським фтизіопульмонологічним центром.

За даними ВООЗ, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Більше 10 мільйонів людей продовжують щороку хворіти на туберкульоз. Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз. За прогнозами фахівців, повномасштабна війна в Україні може призвести до погіршення ситуації.

Як повідомив ZAXID.NET генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак, зараз працівники фтизіопульмонологічного центру проходять навчання, тренінги з діагностики туберкульозу з допомогою штучного інтелекту. Навчання триватиме приблизно до кінця першого кварталу, а тоді працівники розпочнуть діагностутику за допомогою ШІ.