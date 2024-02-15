На сьому добу після операції літня львів'янка поїхала з лікарні додому

У Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Миколи Пирогова успішно прооперували 82-річну львів’янку Марію Тимофіївну, у якої під час обстеження виявили новоутворення в печінці. У лікарні кажуть, що цей випадок унікальний, бо в Україні є лише близько 10 пацієнтів, яким в такому віці провели операція на печінці.

Коли під час обстеження у жінки виявили новоутворення в печінці, постало питання пошуку спеціалістів та медичного закладу, де б змогли кваліфіковано провести оперативне втручання в такому поважному віці і забезпечити якісний анестезіологічний супровід та післяопераційний догляд. Рідні пацієнтки зупини свій вибір на лікарні у Вінниці. До лікарні пацієнтка приїхала разом з донькою.

«Команда фахівців лікарні на чолі з Олегом Васильєвим успішно провела високотехнологічну анатомічну резекцію 7 сегменту печінки – видалення цілого сегменту печінки з резекцією правої печінкової вени. Такі операції передбачають застосування новітніх технологій лікування надвисокої складності при видаленні великих частин печінки, а також реконструктивні операції на тканинах печінки з виділенням та збереженням судин печінки, важливих магістральних судин організму і жовчних протоків», – кажуть у лікарні.

Лікарі успішно справилися зі складним клінічним випадком. Не дивлячись на технологічну складність таких оперативних втручань, операція пройшла без ускладнень. На сьому добу після операції Марію Тимофіївну виписали з лікарні і вона поїхала до Львова.