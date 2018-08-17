На Львівщині три ставки передали в оренду на 15 років

Два ставки у Стрийському районі Львівщини та один – у Яворівському передали в оренду під час аукціону, який відбувся 16 серпня.

Переможці земельного аукціону сплачуватимуть щорічно близько 25 тис. грн до бюджетів сільських рад Стрийського та Яворівського районів за оренду земельних ділянок разом із водними об’єктами, повідомила прес-служба ЛОДА.

Усі три ділянки із ставками передали в оренду на 15 років для ведення рибного господарства.

Зокрема, йдеться про став, площею 6,47 га, розміщений на земельній ділянці, площею 9,21 га, на території Бердихівської сільради у Яворівському районі Львівщини. Також в оренду передали ставок, площею 0,84 га на території Ланівської сільради та ставок, площею 0,54 га, на території Дашавської селищної ради у Стрийському районі.