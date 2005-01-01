На Яворівщині повернули у комунальну власність став

Став у с. Солуки на Яворівщині повернули у комунальну власність

Яворівський райсуд Львівщини 5 травня визнав недійсним договір оренди земельної ділянки зі ставом, площею 3 га, укладений у 2004 році на 50 років між Яворівською райдержадміністрацією та Зіновієм Запотоцьким для організації відпочинку людей та розведення риби.

Суд встановив, що договір був укладений без проведення оцінки вартості землі, відтак розмір орендної плати був мізерним: 23,38 грн за 1 га в рік.

Земельну ділянку, яка відноситься до земель запасу Вороцівської сільради передали в оренду на підставі розпорядження голови Яворівської РДА від 20 лютого 2004 року. При цьому укладений договір передбачав право передавати об’єкт у суборенду без зміни цільового призначення землі. Відтак у 2007 році орендар передав земельну ділянку у суборенду ТзОВ «База відпочинку Солуки». Вартість оренди, яку сплачували, становила усього 72 грн у рік (з рахуванням індексації).

Суд встановив, що при укладенні договору порушили вимоги Земельного та Цивільного кодексів, а також законів «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про землеустрій». Він прийняв рішення повернути ділянку у комунальну власність Вороцівської сільради.

Вартість повернутої ділянки на сьогодні оцінюється у понад 6 млн грн, повідомили у прокуратурі Львівсьокї області.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «База відпочинку Солуки», зареєстроване у 2007 році, і займається розведенням риби. Воно належить львівянину Володимиру Стецюку. Зіновійц Запотоцький був співвласником ТзОВ «Перевізник» та ПП «Захід газ авто», реєстрацію яких припинили 14 червня 2018 року.