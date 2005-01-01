На Львівщині передали в оренду вісім ставків

Ставок у Потеличах на Жовківщині передали в оренду для створення рекреаційної зони

На Львівщині 5 червня провели аукціони, внаслідок яких п’ять земельних ділянок з вісьмома ставками на них передали в оренду. Переможці аукціонів сплачуватимуть близько 136 тис. грн в рік за оренду цих ділянок до бюджетів чотирьох сільрад у Жовківському, Миколаївському, Самбірському та Яворівському районах.

Зокрема, ставок, площею 4,46 га, який розташований на території Потелицької сільради у Жовківському районі, передали в оренду на 15 років для надання рекреаційних послуг, повідомив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Два ставки, площею близько 6,2 га та 0,55 га, які розташовані на території Гонятичівської сільради у Миколаївському районі передали в оренду на 15 років для рибогосподарських потреб.

Для рибного господарства також передали в оренду на 15 років два ставки, площею 8,8 га та 6,8 га, на території Бісковицької ОТГ у Самбірському районі.

Три ставки, площею 2,97 га, 7,26 га та 5,95 га, на території Залузької сільради у Яворівському районі теж передали в оренду на 15 років для розведення риби.

Невдовзі на аукціон буде виставлено право оренди на ще вісім ставків у Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому, Бузькому, Яворівському та Самбірському районах Львівщини.