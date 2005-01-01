На Львівщині передали в оренду вісім ставків

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 12:025270

До теми

На Львівщині передали в оренду вісім ставків
Ставок у Потеличах на Жовківщині передали в оренду для створення рекреаційної зони

На Львівщині 5 червня провели аукціони, внаслідок яких п’ять земельних ділянок з вісьмома ставками на них передали в оренду. Переможці аукціонів сплачуватимуть близько 136 тис. грн в рік за оренду цих ділянок до бюджетів чотирьох сільрад у Жовківському, Миколаївському, Самбірському та Яворівському районах.

Зокрема, ставок, площею 4,46 га, який розташований на території Потелицької сільради у Жовківському районі, передали в оренду на 15 років для надання рекреаційних послуг, повідомив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Два ставки, площею близько 6,2 га та 0,55 га, які розташовані на території Гонятичівської сільради у Миколаївському районі передали в оренду на 15 років для рибогосподарських потреб.

Для рибного господарства також передали в оренду на 15 років два ставки, площею 8,8 га та 6,8 га, на території Бісковицької ОТГ у Самбірському районі.

Три ставки, площею 2,97 га, 7,26 га та 5,95 га, на території Залузької сільради у Яворівському районі теж передали в оренду на 15 років для розведення риби.

Невдовзі на аукціон буде виставлено право оренди на ще вісім ставків у Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому, Бузькому, Яворівському та Самбірському районах Львівщини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Пірнути у літо.
Найповніша підбірка озер та пляжів у радіусі 50 км від Львова ZAXID.NET
Кооператив «Озеро».
Під виглядом учасників АТО безкоштовні земельні ділянки на Львівщині отримують і бізнесмени ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук