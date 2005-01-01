З настанням літа з'являється нестримне бажання вирватись зі спекотного міста на природу, поплавати та позасмагати біля води. За прогнозами синоптиків, літо 2018 буде жарким і без затяжних дощів. У п'ятницю, 1 червня, на Львівщині офіційно відкрито купальний сезон. З огляду на це ZAXID.NET зробив підбірку озер та баз відпочинку у безпосередній близькості від Львова.

Тут зібрана ключова інформація про те, як, де і за скільки поплавати в озері в межах 50 км від міста.

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Озеро у Брюховичах

Відстань від центру Львова: 10 км. Графік роботи: 09:00 - 21:00. Сайту немає.

У селищі Брюховичі під Львовом прямо посеред високих сосен розташовані три озера. Одне з них закрите для відвідувачів – там розводять рибу, інше – для риболовлі, а на третьому можна покупатись та позасмагати.

Брюховицькі озера з висоти пташиного польоту (фото з OLX)

Ціни: Автомобіль треба паркувати перед входом на територію озера, отже безкоштовно. Вхід наразі коштує 30 грн, а для дітей до восьми років безкоштовно. Оренда пластикового шезлонга – 30 грн, парасольки – 20 грн. За 500 грн тут можна орендувати альтанку з мангалом і дровами.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то з вул. Львівської біля популярної брюховицької «Чебуречної» треба повернути ліворуч на вул. Курортну, а через 250 м – праворуч на вул. Пляжну. Через кількасотметрів вхід на пляж. Зі Львова до Брюхович є три маршрутки: №8 та №22 (з пл. Св. Теодора), №144 (з зупинки на вул. Під Дубом біля школи №53). №8 та 22 зупиняються поблизу озера. А № 144 – біля залізничної станції «Брюховичі», від якої необхідно йти пішки близько 15 хвилин.

«Львівська Швейцарія»

Відстань від центру Львова: 13 км. Графік роботи: 10:00 - 21:00. Сайт за лінком.

Відпочинковий комплекс «Львівська Швейцарія» розташований неподалік від Кільцевої дороги Львова біля виїзду з вул. Зеленої у селі Давидів Пустомитівського району. Тут є невеличкий готель, літнє кафе, альтанки та озеро серед лісу. Варто врахувати, що сюди категорично заборонено приїжджати із тваринами.

Озеро у «Львівській Швейцарії» (фото з Afisha City)

Ціни: За паркування на території комплексу автомобіля треба заплатити 30 грн. Вхід для дорослих у будні – 30 грн, у вихідні – 50 грн. Для дітей з 6 до 14 років 15 та 20 грн відповідно. Для дітей до 6 років вхід безкоштовний. Альтанку орендувати тут можна за ціною від 250 грн/день до 545 грн/день. Мангал – 160 грн/день. За додаткову плату тут також є батут, тарзанка, мотузковий парк та настільний теніс. Ціни можна подивитись за лінком.

Як доїхати: Автомобілем до «Львівської Швейцарії» їхати дуже зручно. Приблизно 10 хв від ТРЦ King Cros Leopolis, якщо зі Стрийської по Кільцевій у напрямку Києва. Також зручно із вул. Зеленої – треба виїхати на Кільцеву і проїхати 1,5 у напрямку Києва. Із громадського транспорту найкращий варіант – це маршрутка №160, яка курсує від вул. Шота Руставелі у Львові. На зупинці біля Кільцевої треба вийти і пішки пройти ще близько 2 км.

Озеро в Мурованому

Відстань від центру Львова: 14 км. Графік роботи: 10:00 - 21:00. Сайту немає.

Озеро в селі Муроване розташоване недалеко від Галицького перехрестя. Пляж тут піщаний, глибина невелика. Відвідувачі можуть також орендувати мангал та альтанку.

Озеро у селі Муроване (фото з «Львівського порталу»)

Ціни: Вхід на озеро коштує 20 грн з людини. Для дітей до 14 років безкоштовно. Оренда альтанки – 250 грн/день, мангал – 50 грн/день. Дрова треба привезти з собою.

Як доїхати: До цього озера зручно добиратися і машиною, і громадським транспортом, адже воно розташоване у безпосередній близькості до Львова, а саме до Галицького перехрестя. Машиною треба проїхати до кінця Мурованого і повернути праворуч. Зі Львова до Мурованого також їздить маршрутка №9. Її кінцева зупинка у Львові на автовокзалі на вул. Стрийській, маршрутка також проїжджає через центр міста.

«Гранд Резорт»

Відстань від центру Львова: 14 км. Графік роботи: цілодобово. Сайт за лінком.

Неподалік від Львова у селі Басівка Пустомитівського району розташований готельний комплекс «Гранд Резорт» з готелем, котеджами та невеликим озером.

Озеро у готельному комплексі «Гранд Резорт» (фото з IGOtoWorld.com)

Ціни: Стоянка автомобіля – безкоштовна. Відпочинок на озері у будні дні коштує 40 грн. У вихідні – 80 грн. Для дітей до 12 років безкоштовно. Оренда альтанок від 400 грн/день до 800 грн/день. Мангал: 150 грн.

Як доїхати: Автомобілем зручніше добиратись із вул. Городоцької. По Кільцевій в напрямку Києва треба проїхати близько 3 км і повернути праворуч. Також можна доїхати приміською маршруткою №171, яка курсує від вул. Митрополита Андрея.

Озеро у Суховолі

Відстань від центру Львова: 15 км. Графік роботи: цілодобово: Сайту немає.

Мешканці Сухововолі Городоцького району своє озеро називають «Шутер», адже воно утворилося в результаті видобутку тут вапнякового каменю. Озеро є невеликим і неглибоким з невеликим піщаним пляжем.

Озеро «Шутер» у Суховолі (фото Vicarman)

Ціни: пляж у суховільському озері є диким, тому безкоштовний.

Як доїхати: Автомобілем треба їхати з вул. Городоцької і за 4 км від виїзду з міста повернути праворуч на Суховолю. Через 2 км перед в'їздом у село, треба повернути ліворуч. До Суховолі зручно їхати і маршруткою №184, яка курсує від автостанції №2.

Озеро в Солуках

Відстань від центру Львова: 15 км. Графік роботи: цілодобово. Сайту немає.

У селі Солуки Яворівського району поряд із однойменним заводом мінеральних вод є два озера, у більшому купаються та риболовлять люди.

Озеро в селі Солуки (фото Львівського клубу активного відпочинку)

Ціни: пляж дикий, тому безкоштовний.

Як доїхати: До Солук треба їхати з вул. Шевченка у напрямку Яворова. Треба минути розворот на Кільцеву Львова, проїхати ще 2,5 км, в Солуках повернути ліворуч, проїхати ще 1 км і знову повернути ліворуч. Маршрутки на Солуки курсують від автостанції №4 з вул. Шевченка.

Озеро у комплексі «Тартак Резорт»

Відстань від центру Львова: 16 км. Графік роботи: 10:00 - 22:00. Сайт за лінком.

У готельно-відпочинковому комплексі «Тартак Резорт» є озеро з пляжем, готель, ресторан, відповідний європейським стандартам, фінська сауна на дровах, альтанки, пляж, риболовля.

Пляж на озері «Вульки» у комплексі «Тартак Резорт» (Фото з сайту комплексу)

Ціни: Вхід на територію з людини коштує 100 грн. У цю вартість входить шезлонг і парасолька. Діти до 10 років безкоштовно. За альтанку з мангалом тут беруть 350 грн/день. Щоправда, навіть якщо ви не збираєтесь купатись, а лише посмажити шашлик, все одно доведеться заплатити 100 грн за вхід.

Як доїхати: До «Тартак Резорт» зручно їхати з вул. Зеленої. Треба повернути на завод «Іскра» і проїхати ще близько 2,5 км. Також можна їхати із Кільцевої дороги.

«Альбатрос»

Відстань від центру Львова: 16 км. Графік роботи: 08:00 - 23:00; Сайт за лінком.

База відпочинку «Альбатрос» розташована у селі Воля-Гомулецька Жовківського району. Тут є альтанки та пляж і можливість покупатися.

Озеро у Волі-Гомулецькій (фото Олега Сироватка)

Ціни: Вхід на пляж коштує 30 грн з людини. Для дітей до 14 років безкоштовно. Альтанка з мангалом тут коштує 300 грн/день, одна в'язка дров – 30 грн.

Як доїхати: Автомобілем до бази «Альбатрос» зручно їхати і з київської траси – треба повернути у Волю-Гомулецьку та проїхати у кінець села, і з Брюхович – біля «Чебуречної» треба повернути праворуч і їхати ще близько 3 км.

Ясниський кар'єр

Відстань від центру Львова: 19 км. Графік роботи: цілодобово. Сайту немає.

Піщаний кар'єр у селі Ясниська досі викорстовують для видобутку піску. Тому ніхто не може чітко сказати, яка тут максимальна глибина і який рельєф дна. І попри те, що офіційно тут заборонено купатися, саме Ясниський кар'єр є одним з найпопулярніших місць літнього відпочинку львів'ян. Людей не зупиняє навіть погана слава цього місця через численні трагічні випадки.

Озеро у Ясниському кар'єрі (фото з Mapio.net)

Ціни: Оскільки офіційного дозволу на купання тут нема, то й організованого пляжу, де можна замовити шезлонг, також нема. Тому тут можна покупатись безкоштовно.

Як доїхати: Автомобілем треба їхати через Брюховичі, минути село Бірки, і за кілька кілометрів повернути ліворуч на Ясниська. Кар'єр розташований у кінці села праворуч.

«Озерний Край»

Відстань від центру Львова: 20 км. Графік роботи: 09:00 - 21:00; Сайт за : 20 км.: 09:00 - 21:00; Сайт за лінком База відпочинку «Озерний край» розташована у місті Пустомити. Тут є невеликий готель, альтанки, кілька озер з можливістю порибалити та покупатися.

Озеро бази відпочинку «Озерний край» (фото з сайту «Озерного краю»)

Ціни: Вхід на пляж для дорослих коштує 30 грн, для дітей ростом вище 1 м – 15 грн, а нижче 1 м – безкоштовно. За 300 грн/день тут можна орендувати альтанку. Щоправда, і мангал, і дрова треба мати свої.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то при в'їзді в Пустомити треба повернути праворуч на вул. Лісневицьку. Також доволі зручно їхати приміськими поїздами, адже база «Озерний край» розташована неподалік від залізничної станції «Пустомити». Окрім того можна доїхати і маршрутками: щопівгодини із пр. Червоної Калини автобусом №116, а кожні 10 хв автобусом №141 з автостанції №3 на вул. Петлюри.

«Бухта Вікінгів»

Відстань від центру Львова: 24 км. Графік роботи: 09:00 - 21:00. Сайт за лінком.

База відпочинку «Бухта Вікінгів», що у Старому Селі Пустомитівського району, це не тільки готель та ресторан, а й три озера, найбільше з яких має пляж із шезлонгами та парасольками.

«Бухта Вікінгів» з висоти пташиного польоту (фото з list.in.ua)

Ціни: За вхід на територію бази треба заплатити 30 грн з людини. А за вхід до озера – ще 150 грн. Тобто з людини – 180 грн. За в'їзд на територію автомобілем платити не треба. За шезлонги окремо доплачувати не треба, але не виключено, що вони будуть зайняті і доведеться засмагати лише на власному рушнику. Для дітей вхід безкоштовний.

Тут також є можливість орендувати альтанку з мангалом і дровами вартістю від 300 грн/день. Також тут є багато розваг: риболовля, оренда човнів та катамаранів, верхова їзда, тир та стендова стрільба, футбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики, теніс на траві та настільний теніс, гойдалка висотою до 17 м та батут, оренда веломобілів, роликів та самокатів і багато іншого. Усі ціни можна подивитися за лінком.

Пляж у «Бухті Вікінгів» (фото з сайту «Бухти Вікінгів»)

Як доїхати: До «Бухти Вікінгів» зручніше їхати автомобілем. Рухаючись у напрямку Бібрки, треба проїхати поворот на Старе Село і приблизно за 5 км повернути праворуч. Можна також їхати будь-яким автобусом, який їде до Бібрки. Найближча зупинка «Відники». Від неї до бази треба пройтись пішки близько 1,5 км.

«Edem Resort Medikal&SPA»

Відстань від центру Львова: 34 км. Графік роботи: 10:00 - 20:00. Сайт за лінком.

Готель «Edem Resort Medikal&SPA» розташований у селі Стрілки Перемишлянського району. Окрім готелю тут є озеро, на яке можна приїхати без ночівлі. Також на території комплексу є багато розваг.

Готель «Edem Resort Medikal&SPA» (фото з Booking)

Варто зазначити, що дітям до 14 років вхід на територію готелю заборонений. Також важливо те, що комплекс позиціонує себе як оздоровчий, тому курити тут можна лише у спеціально відведених місцях. На території комплексу немає можливості орендувати альтанку та мангал. Натомість адміністрація пропонує відвідати ресторан або бар.

Ціни: Стоянка автомобіля безкоштовна. Вартість відпочинку на озері комплексу 400 грн з людини. В цю вартість входить шезлонг і рушник. Також тут є оренда SAP-бордів – 300 грн/год і 700 грн/год з інструктором. Оренда човна або катамарану коштує 200 грн/год. Тенісний корт – 400 грн/год. Пейнтобол – 600 грн з людини.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то у Стрілках треба повернути ліворуч і їхати близько 10 хв. Також до Стрілок можна доїхати маршруткою, яка курсує з автостанції №5 на вул. Зеленій до Перемишлян. Від зупинки до комеплексу пішки треба буде йти трохи більше 2 км.

Озеро на базі відпочинку «Верещиця»

Відстань від центру Львова: 38 км. Графік роботи: 10:00 - 22:00. Сайту немає.

База відпочинку «Верещиця» розташована у Яворівському національному природному парку. Тут є ліс, озеро з піщаним пляжем та альтанки і столики.

Піщаний пляж на базі відпочинку «Верещиця» (фото з 032.ua)

Ціни: Стоянка автомобіля коштує 30 грн/день. Вартість перебування на пляжі 25 грн з людини. Діти до 14 років – безкоштовно. Оренда столика з двома лавками і мангалом коштує 30 грн/день. Альтанка з мангалом – 50 грн/день. Дрова треба привозити з собою.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то треба минути Івано-Франкове, через 6 км повернути праворуч і їхати ще близько 7 км. Також з інтервалом 40-50 хв до Верещиці з автостанції №4, що біля Янівського кладовища, їздить маршрутка.

«Чарівна долина»

Відстань від центру Львова: 40 км. Графік роботи: 10:00 - 22:00. Сайт за лінком.

Відпочинковий комплекс «Чарівна долина» розташований за Городком. Тут є котеджі та чотири озера посеред лісу, у яких можна покупатися та порибалити. Також тут є майданчик для мінігольфу та пляжного волейболу, штучне футбольне поле, тенісний корт і мотузковий парк.

Одне з озер відпочинкового комплексу «Чарівна долина» (фото з Instagram charivna_dolyna)

Ціни: Вхід на пляж з людини – 30 грн. Діти до 12 років – безкоштовно. Також тут можна орендувати альтанки: на компанію до 10 людей – за 150 грн/день, на компанію до 20 людей – за 300 грн/день. Мангал з дровами – 120 грн/день, але можна брати свій.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то рухатись треба у Мостиському напрямку і в селі Родатичі повернути ліворуч. Їхати також можна маршрутками Львів – Родатичі, Львів – Мостиська. Усі вони курсують від автостанції «Західної» на вул. Городоцькій.

Озеро «Байкал» («Задорожнє»)

Відстань від центру Львова: 43 км. Графік роботи: 09:00 - 22:00. На озері діють декілька пляжних зон, кожна з яких має свої правила. Сайтів у них немає.

Озеро «Байкал» більш відоме також як «Задорожнє» (від назви найближчої залізничної станції). Озеро – це колишній Дроговижський кар'єр, який раптово затопило у 1974 році. Воно розташоване у селі Дроговиж Миколаївського району. Частину берегу обгородили парканами, але тут є доволі великий пляж.

Пляж озера «Байкал» (фото з Facebook-сторінки адміністрації озера)

Ціни: Як пояснили ZAXID.NET в адміністрації однієї з пляжних зон – «Lemberg Lake», цього року за 250 грн/день тут пропонують два лежаки, столик і парасольку.

Як доїхати: Автомобілем зі Львова до озера можна заїхати за 40-50 хв. Не доїжджаючи до Миколаєва треба повернути в село Дроговиж, далі проїхати прямо і перед залізничним переїздом повернути праворуч. Але не виключено, що проїзд до озера на вихідних буде ускладнений через велику кількість автомобілів. Також на озеро можна їхати електричками сполученням Львів – Трускавець, Львів – Лавочне та Львів – Моршин.

«Шервуд»

Відстань від центру Львова: 44 км. Графік роботи: 10:00 - 22:00. Сайт за лінком.

Готельно-відпочинковий комплекс «Шервуд» розташований посеред лісу за Городком. Тут є невеликий готель, озеро з можливістю поплавати та порибалити і ресторан з альтанками. Оскільки альтанки цього комплексу є частиною ресторану, своїх продуктів сюди привозити не дозволяють – все треба замовляти.

Озеро готельно-відпочинкового комплексу «Шервуд» (фото з сайту «Шервуд»)

Ціни: Тут беруть гроші не за вхід до озера, а за шезлонг і рушник – 70 грн. Така ціна є і в будні, й у вихідні. Якщо дитина будь-якого віку займає окремий шезлонг, то це також коштує 70 грн. Просто прийти і засмагати на своєму рушнику не можна.

Як доїхати: Якщо їхати автомобілем, то рухатись треба у Мостиському напрямку і за селом Родатичі повернути ліворуч. Їхати також можна маршрутками Львів – Родатичі, Львів – Мостиська. Усі вони курсують від автостанції «Західної» на вул. Городоцькій.