Як вберегтись від комарів?

Від зустрічі з комарами не застрахований ніхто. Вони чекають нас вдома, на роботі, літають поруч на вулиці. Щоб уберегтись, ми купуємо спеціальні креми, спреї, фумігатори, встановлюємо москітні сітки, але не завжди це завжди приносить бажаний результат.

ZAXID.NET зібрав основні поради та народні лайфхаки боротьби з комарами у одному тесті і пропонує своїм читачам перевірити, чи готові вони до цьогорічного літа.