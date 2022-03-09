Ізраїльський польовий госпіталь буде розгорнуто вже цього тижня

Уже цього тижня у Мостиськах, що неподалік польського кордону, буде розгорнуто ізраїльський польовий госпіталь, у якому медичну допомогу надаватимуть ізраїльські медики. Орієнтовно наступного тижня госпіталь мав би вже працювати, повідомив 9 березня ZAXID. NET директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

«Польовий госпіталь будуть розгортати у Мостиськах, на площі перед лікарнею. Сьогодні очікують прибуття госпіталю. На скільки людей він розрахований? Як тільки почнуть його розгортати, скажу деталі. У цьому госпіталі працюватимуть ізраїльські медики, але доступ до нього матимуть і наші. Орієнтовно, наступного тижня він мав би вже запрацювати», – каже Орест Чемерис.

Про те, що в Україні Ізраїль планує розгорнути польовий госпіталь повідомив 6 березня у Facebook міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід. Його розгорнуть у співробітництві з МОЗ, медичним центром «Шиба» і лікарняною касою «Клаліт».

За попередніми даними, у польовому госпіталі буде відділення для дітей та дорослих, приймальне і пологове відділення та відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуться передові технології дистанційної медицини. Він керуватиметься медичним центром «Шиба», лікарняною касою «Клаліт» та медичним персоналом інших лікарень.

За словами Яіра Лапіда, львівській лікарні також передадуть шість генераторів високої потужності, які дозволять продовжувати непреривну роботу і тоді, коли будуть перебої в регулярному електропостачанні. Яка саме львівська лікарня отримає ці генератори, ще невідомо. Орест Чемерис повідомив, що це питання зараз узгоджують в МОЗ України.