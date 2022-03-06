Львівська лікарня отримає шість потужних генераторів

У найближчі дні в Україні буде відкрито ізраїльський польовий госпіталь, а львівській лікарні передадуть шість потужних генераторів, які дозволять їй безперервно працювати навіть за умов, коли виникнуть перебої з електропостачанням, повідомив 6 березня у Facebook міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.

«Сьогодні на нараді МЗС я доручив працівникам МЗС і МАШАВ – агенству з розвитку міжнародного співробітництва, продовжити зусилля з надання гуманітарної допомоги Україні по чотирьох основних напрямах», – повідомив Яір Лапід.

За його словами, гуманітарну допомогу Україна отримає вже найближчим часом, а саме: у найближчі дні в Україні у співробітництві з МОЗ, медичним центром «Шиба» і лікарняною касою «Клаліт» буде відкрито ізраїльський польовий госпіталь. До України надходитиме гуманітарна допомона відповідно до потреб. Львівській лікарні передадуть шість генераторів високої потужності, які дозволять продовжувати непреривну роботу і тоді, коли будуть перебої в регулярному електропостачанні. Міністр не уточнив, яка саме львівська лікарня отримає обладнання. Допомогу отримають і біженці, які вимушені через воєнні дії залишати Україну.