«Залізний купол» – ізраїльсько-американська система для перехоплення ракет

Ізраїльська влада відмовилася продати Україні систему протиракетної оборони (ПРО) «Залізний купол» через побоювання загострення відносин з Росією, повідомило у вівторок, 15 лютого, ізраїльське видання Ynet.

Систему протиракетної оборони «Залізний купол» Ізраїль розробив спільно зі США. Угода між двома країнами не дозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди.

Україна вирішила придбати «Залізний купол» наприкінці весни – на початку літа, ще до того, як Росія почала скупчувати біля українського кордону свої війська. Аби отримати цю систему, Україна вела перемовини з американськими законодавцями.

Як зазначається в матеріалі, на неофіційних переговорах Ізраїль повідомив адміністрацію президента США Джо Байдена, що не може погодитися на такий крок, враховуючи його відносини з Москвою. Після цього це питання з переговорів зняли.

Також журналісти вказують, що це питання демонструє, в якому скрутному становищі опинився Єрусалим, оскільки розміщення російських військ у Сирії означає, що обидві країни фактично мають спільний кордон.