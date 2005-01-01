На Львівщині у селянина вкрали 3,5 тонни очищених горіхів

У одному із сіл у Старосамбірському районі Львівщини у селянина вкрали 3,5 тонни очищених волоських горіхів. Про це 27 грудня повідомили у ГУ НП у Львівській області, де уточнили, що сума завданих збитків становить приблизно 420 тис. грн.

Повідомлення про крадіжку надійшло у поліцію ще 23 грудня, до них звернувся 35-річний місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 26-річний житель Самбірського району. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, триває досудове розслідування.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляд позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.