У Львівській ОВА відбулася зустріч представників двох країн

1 березня 2024 року на Львівщині відкриють представництво Верхньосілезького фонду Сілезького воєводства Республіки Польща. Такий офіс вже працює у Києві, однак в умовах повномасштабної війни це буде перше відкрите в Україні представництво польського воєводства. Про це повідомив 5 грудня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час зустрічі з директором Верхньосілезького фонду Бартоломеєм Бабуською обговорили деталі співпраці. Він зазначив, що до відкриття офісу планує приєднатися і Західнопоморське воєводство. Представники двох країн планують взаємодіяти у сфері медичної галузі, трансформації вугільних регіонів Львівської області та Сілезького воєводства, а також сприяти співпраці підприємців України та Польщі,

«Серед наших пріоритетів – розвиток Служби екстреної медичної допомоги. Також хочемо посилити співпрацю між Львівським обласним онкологічним центром, Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром та онкологічними лікарнями Польщі. Окремий пріоритет – підвищення якості надання медичних послуг людям, які постраждали внаслідок війни. Ми відкриті до запозичення досвіду, особливо щелепно-лицевих хірургів», – зазначив Максим Козицький.

Польські медики сподіваються перейняти досвід українських колег з допомоги людям з пораненнями у зоні бойових дій, а також співпрацювати у сфері педіатрії.

Окрім того, передбачений обмін досвідом щодо трансформації вугільних регіонів. За словами очільника ЛОВА, у Сілезькому воєводстві відбувається трансформація цієї галузі, як і у Червонограді. На місці закритих старих шахт планують відкрити індустріальні парки.

Сілезьке воєводство розташоване на півдні Польщі з центром у місті Катовиці. Основні галузі економіки Сілезії – сфера послуг і промисловість (кам’яновугільні шахти, металургійні заводи, електростанції, легка промисловість).