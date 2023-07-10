Міст розташований на автодорозі між Львівщиною і Волинню

На Львівщині відремонтували 30-метровий міст через річку Болотня поблизу Сільця, що розташований на автодорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Рух через міст відкритий в обох напрямках, повідомляє Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Автошлях Р-15 не лише з’єднує між собою Львівщину і Волинь, а також є туристичним напрямком: він веде до Шацьких озер Волинської області та до пам’ятки архітектури епохи ренесансу – Жовківського замку на Львівщині.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини розповіли, що міст збудований у 1960-му році, а його реконструкцію зробили лише раз – у 1975 році.

«Через суттєве навантаження на міст впродовж 48 років відбулося руйнування та розходження балок, деформація опор, пошкодження перильного та бар’єрного огородження. Крім цього, на мості була відсутня належна гідроізоляція, без якої споруда у вологому середовищі зазнає швидкого руйнування. Після проведення фахівцями відповідного обстеження мосту виявлено, що він є обмежено працездатний», – сказав керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Тож на мості посилили балки і відновили їхній захисний шар, встановили підпірну стінку, влаштували перехідні плити, встановили тротуари, влаштували гідроізоляцію тощо.

Відремонтований міст через річку Болотня на Львівщині (фото Служби відновлення та інфраструктури)

Ремонтні роботи виконанні в межах експлуатаційного утримання споруди. На об’єкті працювала підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь».