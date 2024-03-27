Нелегальний перевізник їздив на маршруті Львів – Пустомити – Дрогобич

Під час перевірки на маршруті Львів – Пустомити – Дрогобич виявили нелегального перевізника. Дрогобицька фірма «Експрес-Таксі-2020» здійснювала регулярні перевезення без необхідних дозволів, також там працювали неоформлені водії.

Як розповіли у Львівській ОВА, під час спільного рейду департаменту ЛОВА, патрульної поліції, Західного міжрегіонального управління Держпраці та Державної служби України з безпеки на транспорті на маршруті Львів – Пустомити – Дрогобич виявили автобуси підприємства «Експрес-Таксі-2020», на яких їздили неофіційно працевлаштовані водії. Також з’ясувалося, що цей перевізник здійснює перевезення пасажирів в режимі регулярного автобусного сполучення під виглядом надання послуг з перевезення в режимі таксі.

«Нелегальні перевезення означають відсутність безпеки проїзду пасажирів, адже вони не є застрахованими, водії таких маршрутів не проходить медичного огляду, а транспортний засіб – технічного, що суттєво впливає на безпеку проїзду. Також нелегальні перевезення – це недоотримання коштів бюджетом та пенсійним фондом за рахунок несплачених податків та соціальних внесків», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький розповів ZAXID.NET, що в результаті перевірки нелегальних працівників підприємства зафіксували інспектори Держпраці. Перевізнику загрожує штраф за неоформлених водіїв.

Окрім того, ЛОВА скерує матеріали перевірки в київський офіс Укртрансбезпеки щодо порушення перевізником ліцензійних умов.

«За рішенням Укртрансбезпеки, дане підприємство перевірять на предмет дотримання умов ліцензії. У них ліцензія на таксі, вони мали би їздити транспортними засобами до восьми осіб, всі транспортні засоби мали бути внесені у ліцензійну базу, а всі працівники працевлаштовані. Якщо такі порушення системні, для підприємства є ризик позбавлення ліцензії», – пояснив Степан Рудницький.

За даними YouControl, ТОВ «Експрес-Таксі-2020» зареєстроване понад три роки тому в Дрогобичі. Власником фірми є дрогобичанин Андрій Коцюба.