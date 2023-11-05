На Львівщині судили військовослужбовця, який перебував у військовій частині у стані алкогольного сп’яніння. Самбірський міськрайонний суд оштафував його на 25 500 грн.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 31 жовтня 2023 року. Військовий, перебуваючи на території стоянки техніки військової частини, під час виконання службових обов’язків, вжив спиртні напої. Його доставили до Самбірської центральної лікарні для встановлення стану алкогольного сп’яніння. На судове засідання військовий не з’явився.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.17220 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями). Тепер він має сплатити штраф – 25 500 грн. Окрім того, має заплатити і судовий збір 536, 80 грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція протягом 10 днів.

У матеріалах справи зазначається, що військовослужбовця неодноразово протягом року штрафували за аналогічне правопорушення.