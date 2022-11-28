На Львівщині зменшили перелік критичних об'єктів, які не знеструмлюють
Поліклініки, котельні, станції зв'язку будуть без світла під час аварійних вимкнень
На Львівщині розширили перелік об'єктів, які підпадають під знеструмлення. Так поліклініки, котельні, відділки поліції відключатимуть від світла, як і більшість споживачів.
«Під відключення потрапляє більшість споживачів, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили деякі об’єкти: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи», – повідомив у понеділок, 28 листопада, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
За словами керівника області, станом на 28 листопада на Львівщині продовжуються аварійні відключення. Електроенергію вмикають лише на 8 годин на добу – двічі по 4 години, а відключення триватимуть двічі по 8 годин.
«Це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі», – пояснив Максим Козицький.
Він вкотре закликав споживачів, які мають електроенергію, використовувати її максимально економно, лише за нагальної потреби. Утриматись від використання порохотягів, мікрохвильовок, кавоварок, посудомийних машин та інших потужних приладів.