Після ракетних атак росіян у Львові та області продовжуються аварійні вимкнення світла

На Львівщині розширили перелік об'єктів, які підпадають під знеструмлення. Так поліклініки, котельні, відділки поліції відключатимуть від світла, як і більшість споживачів.

«Під відключення потрапляє більшість споживачів, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили деякі об’єкти: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи», – повідомив у понеділок, 28 листопада, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За словами керівника області, станом на 28 листопада на Львівщині продовжуються аварійні відключення. Електроенергію вмикають лише на 8 годин на добу – двічі по 4 години, а відключення триватимуть двічі по 8 годин.

«Це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі», – пояснив Максим Козицький.

Він вкотре закликав споживачів, які мають електроенергію, використовувати її максимально економно, лише за нагальної потреби. Утриматись від використання порохотягів, мікрохвильовок, кавоварок, посудомийних машин та інших потужних приладів.