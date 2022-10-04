На Львівщині знайшли мертвим зниклого 74-річного грибника
Пошуки чоловіка тривали чотири дні
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Тіло 74-річного чоловіка передали правоохоронцям, щоб встановити причину смерті
У лісі в Дрогобицькому районі Львівщини рятувальники знайшли мертвим 74-річного чоловіка, який пішов по гриби та зник. Його розшукували протягом чотирьох днів.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, вранці 30 вересня 74-річний чоловік пішов збирати гриби поблизу села Брониця, що у Дрогобицькому районі. Він не повернувся додому і рятувальники протягом чотирьох днів намагались розшукати заблуканого грибника у лісовому масиві.
У понеділок, 3 жовтня, рятувальники знайшли у лісі тіло 74-річного чоловіка. Щоб втановити причину смерті його передали правоохоронцям.
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