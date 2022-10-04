Тіло 74-річного чоловіка передали правоохоронцям, щоб встановити причину смерті

У лісі в Дрогобицькому районі Львівщини рятувальники знайшли мертвим 74-річного чоловіка, який пішов по гриби та зник. Його розшукували протягом чотирьох днів.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, вранці 30 вересня 74-річний чоловік пішов збирати гриби поблизу села Брониця, що у Дрогобицькому районі. Він не повернувся додому і рятувальники протягом чотирьох днів намагались розшукати заблуканого грибника у лісовому масиві.

У понеділок, 3 жовтня, рятувальники знайшли у лісі тіло 74-річного чоловіка. Щоб втановити причину смерті його передали правоохоронцям.