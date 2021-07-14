На Львівщину з-за кордону привезли спеціалізоване харчування для діток зі спадковими хворобами. Тепер ті, хто бореться із спінальною м’язовою атрофією, вадами стравоходу чи шлунка, зможуть їсти без перебоїв і полегшити перебіг недуги, а ще краще засвоїти білки, жири, вуглеводи, мікроелементи.

Завдяки такій їжі майже кожен день 5-річної Софійки зі СМА наповнений знаннями й емоціями. Тепер вона вміє тримати пензлик, а ще бовтати ніжками у басейні. Улюблена пляшечка дівчинки — та, у якій рідина за смаком нагадує банан.

«Вона вже має більше сили. Колись не могла махати ногами, зараз вже сидить, щоправда, якщо їй допомогти», — розповідає мама Софії Ольга Матвіїшин.

Мати хворого хлопчика Юлія прийшла по спецїжу до дитячого медцентру на вулиці Дністерській. Кількома пакунками з харчами її дитина харчуватиметься два місяці — через трубку, бо має вроджену ваду стравоходу.

«У нього стоїть гастростома і трахеостома. Він не можемо їсти по-іншому», — каже жінка.

Наразі Львівщина має дві цільові програми спецхарчування. Подати документи можна у міське управління соцзахисту, відтак отримати виплату у 10 тис. грн. Кошти вже отримала 21 сім'я. Ще 1,5 млн грн виділила облрада.

«Після поставки ми одразу аналізуємо, наскільки нам вистачить закупленого. Адже маємо домовленість із бюджетною комісією, тому зможемо подати відомості. Потім шукатимемо кошти, аби діти могли надалі нормально їсти», — зазначила керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

Зараз спецїжу отримують вже понад 70 дітей. А Львів і область стали єдиними в Україні, хто організував масову видачу медичного харчування.

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